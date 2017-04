Kristen Stewart tuvo que pedir permiso a Channel antes de cambiar de look

Hace unas semanas, Kristen Stewart sorprendió a todo el mundo en la presentación de su última perlícula, 'Personal Shopper'. La actriz se había subido al carro de la moda de los pelos rapados, el cual también tiene en sus filas a Katy Perry. En el caso de la intérprete de 'Crepúsculo', el cambio tenía sus riesgos, aunque según admite su estilista, «era algo con lo que ella llevaba tiempo fantaseando» pero no había podido llevar a cabo por su trabajo. En el próximo papel que protagonizará la actriz, «le dejan más libertad para crear el personaje» relata su estilista, por lo que era el momento de cumplir su sueño.

La peluquera de Kristen Stewart ha dado algunos detalles de lo más interesante sobre el cambio de estilo de la actriz. Según ha contado, no tuvieron mucho tiempo y ella estaba muy nerviosa, «cuando haces cambios tan radicales no sabes cómo van a quedar». Por suerte, Stewart le ha quedado bastante bien y no desentona tanto con su estilo habitual desenfadado.

«Le pregunté si se lo rapaba y ella me dijo ¿ahora, podemos?», cuenta la estilista de la reacción de Kristen Stewart. En realidad no podían hacerlo tan libremente, cuando eres famosa y eres imagen de firmas de moda, también te debes a algunas exigencias. La estilista de la actriz cuenta que tuvieron que llamar a Chanel antes de coger la maquinilla de pelo, por suerte desde la firma francesa no pusieron oposición y dieron el visto bueno.

«Primero lo tintamos de rubio platino todo y luego la rapamos», describe el proceso de transformación de Kristen Stewart la peluquera. La actriz sorprendió a todos con su extremo corte de pelo y Chanel parece estar encantada con el cambio, casi tanto como la actriz. ¿Qué será la próxima locura que se le ocurra?