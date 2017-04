Estas son las edades en las que serás (o fuiste) más feliz

Un centro de estudios de Londres, el Centre for Economic Performance realizó encuestas a más de 23.000 personas con el objetivo de establecer en qué étapa de la vida se suele ser más feliz. Los resultados obtenidos en este estudio aseguran que los 23 y los 69 años son los más felices de nuestra vida.

La encuesta se realizó a personas de entre 17 y 85 años, por lo que los menores de esa edad quedaron fuera del cuestionario. No obstante, algunos debieron olvidar la feliz etapa de la niñez, esa en la que la inocencia y la ignorancia nos permitían no tener preocupaciones y ser felices, sin más.

Las personas que participaron en el estudio fueron preguntadas sobre si se sentían felices, qué hacían y cómo eran cuando eran felices y cómo se veían en cinco años. En cuanto a esta última cuestión, los científicos que realizaron el estudio creen que puede haber variaciones, ya que los jóvenes tienden a ser muy optimistas con el futuro mientras que los mayores suelen ser más pesimistas.

A pesar de todo, los resultados tienen bastante sentido, los 23 años es la etapa juvenil en la que se están terminando los estudios o se está comenzando la vida laboran, generalmente. Es una etapa de cambios, sin demasiados problemas, sin cargas, en la que la felicidad no se persigue, vive en ti. Los 69 años es una etapa madura en la que la jubilación permite a los mayores hacer esas cosas que antes no han hecho: viajes, compartir tiempo con la familia, etc; también sin demasiadas cargas por lo general.

Si estás cerca de algunas de estas edades o quieres simplemente ser más feliz en la que tienes ahora, otro estudio realizado por la SAGE aportó algunas ideas para alcanzar la felicidad. En resumen, recomendó a la población practicar más sexo, llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio.