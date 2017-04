Justin Bieber no invitó a Luis Fonsi al escenario, el cantante cuenta lo ocurrido

Ese momento en el que estás viendo a tu ídolo Justin Bieber y crees que el momento no puede ser más perfecto. Sin embargo, un detalle, quizás la suerte, logra el milagro. Si todas las fans latinas del canadiense no estaban suficientemente excitadas con el hecho de haber escuchado al cantante cantando en español el tema 'Despacito', ¿por qué no verlo en directo?

Curiosamente, Luis Fonsi estaba en el concierto de Justin Bieber en Puerto Rico el pasado lunes. Por eso, el chico se emocionó y pidió a su equipo que pusieran la famosa canción para que el puertorriqueño subiese al escenario a cantarla junto a él. Según ha dicho el cantante latino, «no me había invitado» fue todo improvisado, no estaba planeado que saliera al escenario; además indica que fue decisión del canadiense.

«Estaba emocionado y vio que yo estaba ahí. Yo subí e hicimos un pedacito de la canción», relata Luis Fonsi sobre lo ocurrido junto a Justin Bieber. Sin embargo, para estar tan emocionado, el cantante no expresó ese sentimiento. Llevaba las manos en los bolsillos, mascaba chicle y parecía despreciar al latino.

Por todo eso se ganó las críticas que decían que Bieber humilló a Fonsi. Muchos han opinado que el cantante no fue nada amable con su invitado al escenario, además, paró la canción cuando llegaba la parte de Daddy Yankee. El latino ha explicado la razón y ha dejado claro que no se siente humillado: «No se sabe muy bien la canción y la cortó cuando llegó la parte de Daddy Yankee por eso». A pesar de eso, el puertorriqueño ha alabado el esfuerzo de Justin de aprenderse la parte en castellano que le tocó.