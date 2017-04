El vídeo con el que Penélope Cruz revoluciona las redes

Las actrices Penélope Cruz, Julia Roberts y Kate Winslet han tenido una velada increíble gracias al evento de Lancome, marca de la que las tres han sido imagen. Al final de la noche la canción 'I say a little prayer' empezó a sonar y Penélope no dudo en ponerse cantar.

Como todos sabemos, la actriz española está perfectamente integrada entre las actrices y actores más importantes de Hollywood. Una muestra evidente de dicha integración ha sido el vídeo compartido por la propia actriz en su cuenta de Instagram durante el evento de la marca.

En la grabación aparece la propia Penélope junto al fotógrafo Marcus Piggot cantando mientras el tema de Aretha Franklin suena de fondo. Más adelante, la actriz española empieza a recorrer la sala y enfoca a Kate Winslet que no duda en unirse a ella y seguir cantando. Segundos más tarde, Penélope llega hasta el final de la sala y graba a la actriz, protagonista de 'La boda de mi mejor amigo', Julia Roberts. La grabación es un momento único en el que se ve a la actriz tantos años después del rodaje de la película.

El vídeo ya ha superado las 230.000 reproducciones y ha recibido una gran cantidad de comentarios de parte de sus seguidores.