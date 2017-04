Harry Styles manda un mensaje a Zayn Malik en la revista Rolling Stone

Falta menos de un mes para que Harry Styles lance su primer disco en solitario. Solo un año y cinco meses después de que One Direction se separase (o se tomara un descanso), el cantante ya ha experimentado en el cine de primera división y tiene preparado su primer trabajo musical en solitario. Proximamente logrará otro hito, ser portada de la revista Rolling Stone en solitario.

Y es que nadie ha puesto nunca en duda el talento del cantante británico. Ni siquiera su excompañero de banda, Zayn Malik, que aunque no tuvo muy buenas palabras para One Direction, nunca dijo nada malo de sus antiguos compañeros.

Relevantes fueron las declaraciones del componente de One Direction meses después de plantar a la banda. Zayn Malik afirmó que no se sentía bien en el grupo, «no escucharía sus canciones», declaró para dejar claro que no le gustaba el estilo musical que hacían. Además, al británico tampoco le dejaban innovar. Tanta frustración terminó por salir para empezar su carrera en solitario.

Harry Styles, que ahora imita su camino, ha contestado a Zayn Malik casi un año después de esas declaraciones. El chico de la melena, que apuesta por el 'brit rock' en su nuevo trabajo, ha dicho en una entrevista para Rolling Stone que «es una lástima que [Malik] se sintiera de esa manera». Styles ha admitido entender la decisión de su excompañero, «si no estás disfrutando de algo y necesitas un cambio, debes hacerlo», y desea que le vaya muy bien en solitario.