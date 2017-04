Fernando Tejero y su descanso para ser padre

El actor Fernando Tejero, de 50 años, ha contado que una de sus mayores ilusiones es ser «padre soltero». El cordobés, que hace dos años se declaró homosexual y que en la actualidad no tiene pareja, mostró ese deseo en el programa 'Mi casa es la tuya', de Bertín Osborne, a quien confesó que piensa ponerse a ello, por lo que no descarta dejar de trabajar durante un año en la popular serie de Telecinco 'La que se avecina'. «Me gustaría ser padre, me encantaría», se sinceró Fernando. «Sería un coñazo de padre porque tengo a mis perros y ya soy un coñazo. Sería un padre muy preocupado y muy sufridor». De recurrir a la gestación subrogada, Tejero seguiría los pasos de Miguel Bosé, Miguel Poveda, Jaime Cantizano, Kike Sarasola, Ricky Martin...