Una famosa 'youtuber' pasa un año sin depilarse y así está su cuerpo ahora

Morgan Mikenas es una conocida 'youtuber' e 'instagramer' que se ha hecho famosa en la red por educar a los jóvenes en una vida sana, enseñar sus ejercicios fitness y mostrar la evolución de su cuerpo con la actividad física. Hace un año decidió dejar de depilarse, para reivindicarse contra la presión social que afecta a las mujeres, casi obligadas por la sociedad a eliminar su vello.

Durante todo este tiempo, esta chica fitness no ha usado cera, maquinillas, cuchillas ni pinzas; simplemente ha dejado crecer su vello de forma natural. No se corta en compartir las fotos con su cuerpo peludo, lo luce con orgullo y normalidad, según ella, para demostrar que no pasa nada por no depilarse.

Además de haber sufrido el evidente cambio de tener su cuerpo más abrigado ahora, Mikenas también ha adelgazado y mejorado su figura, gracias a los ejercicios que también muestra en sus redes sociales. Eso sí, nunca llueve a gusto de todos y esta joven ha recibido felicitaciones a la par que malas opiniones; algunos le dicen que «parece un hombre». A pesar de ello, ella continúa adelante con su decisión: «estoy más orgullosa de mí misma», «me siento nueva tanto por fuera como por dentro». Lleva a la máxima su lema inspirador: «haced lo que os haga sentir más cómodos».