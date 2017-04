Crea un Power Point para convencer al chico que le gusta de que salga con ella

Si en la vida hay que ser original y arriesgado para conseguir lo que uno se propone, en el amor aún más si cabe. Por eso Lizzy Fenton decidió conquistar a su amor platónico Carter Blochwitz mediante un formato que, al menos para el conocimiento popular, permanecía inexplorado: una presentación de Power Point. La serie de diapositivas, titulada 'Por qué deberías salir conmigo', expone en tono jocoso las virtudes que la chica considera tener y que la harían apta para una aventura amorosa.

Desde su capacidad para hablar con los padres de su hipotética futura pareja o sus virtudes como buena conversadora a su capacidad de cambiar de estilo de peinado, pasando por un gráfico que muestra el crecimiento de su pecho en el tiempo o sus capacidades financieras (poniendo como 'aval' una conversación pidiéndole dinero a su madre para demostrar que la ayudarían en caso de eventual crisis monetaria). Todo finalizado con una serie de reseñas ficticias del New York Post, Miss América 2012 o 'tu ex novia'.

I just emailed this powerpoint to my crush Carter do you think it'll work :// pic.twitter.com/xHN1bYSdL6