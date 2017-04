Supervivientes: Alba Carrillo y su madre discuten antes de empezar

Como en televisión no podemos estar sin un reality en emisión, acabado GH Vip, arranca Supervivientes. Con una lista de famosos diseñada para la provocación y la polémica, el concurso de supervivencia pulsa el botón de 'start' esta noche, con Jorge Javier Vázquez en el plató madrileño de Telecinco y Lara Álvarez en directo desde Honduras.

Y lo de la controversia ya está dando sus frutos. Aún no se han encendido los pilotos rojos de las cámaras en Honduras para grabar el programa de telerrealidad, y los concursantes ya están teniendo problemas entre ellos. Alba Carrillo y su madre han protagonizado la primera discusión. Aunque tampoco sorprende tanto, la modelo y su progenitora ya prometieron momentos de tensión en Supervivientes.

Delante de todos sus compañeros, Alba Carrillo y Lucia Pariente se dijeron de todo menos 'te quiero'. La hija se quejaba a sus compañeros: «mi madre ya me está taladrando psicológicamente». Después, se lo decía directamente a ella: «Si has venido aquí a tocarme las narices... ¡Hemos dicho que no me ibas a hablar!».

La situación no podía ser más incómoda para el resto de concursantes de Supervivientes, que todavía están tratando de conocerse entre ellos. Alba y Lucía, hija y madre, dejan claro que no son precisamente las mejores amigas. Todo indica a que esta no será la última discusión que veamos entre ellas.