18 Millones de 'retuits': La hazaña más épica de la historia de Twitter a cambio de 'nuggets'

Carter Wilkerson es, a priori, un adolescente completamente normal. Tan normal que, preguntado al respecto, definiría un día perfecto como ver un buen partido de fútbol americano en la tele postrado en el salón de su casa acompañado por una caja mediana de 'nuggets' de pollo de la franquicia Wendy's, sus favoritos. Una mañana el chico de 16 años, aburrido en su cama, se puso a mirar Twitter y vio algo que le pareció gracioso y tierno: un niño preguntaba a sus padres cuántos retuits debía conseguir para que le comprasen un perro.

Carter decidió entonces hacer lo propio con Wendy's, preguntando a la franquicia cuántos retuits debía conseguir él para ganar 'nuggets' gratis durante un año. Para su sorpresa obtuvo contestación de la marca: 18 millones. Obviamente una broma en tono irónico, ya que el récord de retuits de la historia de Twitter lo ostenta el famoso 'selfie' de Ellen DeGeneres en los premios Óscar de 2014 con casi tres millones y medio...de momento.

Y es que, apelando a la épica, el chico ha conseguido lo que parecía impensable. Le está plantando cara a Ellen hasta el punto de que es todo un fenómeno viral en Estados Unidos. Él se limitó a hacer una captura de su conversación vía tuit con Wendy's y a pedir ayuda con un escueto mensaje para llegar a los 18 millones que la marca le pide. El reto está aún muy complicado, pero la hazaña le ha valido ya la friolera de más de 3 millones de retuits. Está a unos pocos miles del 'selfie' más famoso de la historia.

La propia Ellen lo ha invitado a su programa y ha aprovechado para hacerse un 'selfie' con él, por si acaso. «Ya sabes lo que dicen: ten cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus competidores en Twitter» comentaba irónica la famosa presentadora. ¿Cómo ha conseguido Carter que #NuggsForCarter sea todo un fenómeno mundial? Con una propuesta sencilla y inocente a la que todos sus seguidores respondieron pulsando el botón de retuitear.

Así fue creciendo poco a poco hasta que varios famosos e influencers se unieron por encontrarlo tremendamente divertido...y ahora hasta marcas como Microsoft, Amazon, Google o Linkedin se han implicado en el fenómeno, dándole soporte a través de sus cuentas en Twitter. Incluso la propia cuenta oficial de Twitter sigue de cerca el reto de Carter:

¿Lo conseguirá Carter? Gane o no su año de 'nuggets' gratis, los que ya han ganado son Wendy's, que pueden ostentar orgullosos el título de campaña de marketing más viral de la historia...sin pretenderlo. Tan sólo contestando en tono jocoso a la pregunta de un seguidor. El valor de una campaña de tal magnitud es incalculable, pero desde luego les costaría muchísimo más que el año de 'nuggets' que obtendría Carter si consiguiera el reto.