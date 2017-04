Kendall Jenner confiesa no sentirse una Kardashian

En un reportaje para la revista de moda Harper's Bazar, Kendall Jenner ha hablar de su vida más privada. Han sido muchos años de lucha para llegar a lo más alto de la moda. Un puesto que según ella, nadie le ha regalado por ser de la familia que es. Asegura que también le ha costado su trabajo llegar a estar en el top de las mejores.

Pero lo cierto es que Kendall Jenner siempre ha sido una luchadora, desde adolescente. La modelo ha vivido en su familia situaciones bastante poco convencionales, como la de descubrir que su padre quería ser una mujer y vivir su transformación. Según reconoce a la revista, cuando era muy joven comenzó a sospechar que la vida familiar no era normal: «encontrábamos cosas: un esmalte de uñas por aquí, unas pelucas por allá. La investigación duró mucho tiempo. Incluso llegamos a pensar que mi padre no era real».

Kendall Jenner relata cómo fue la primera vez que vio a Caitlyn Jenner vestido de mujer: «era una madrugada, yo bajé a por un vaso de agua y allí estaba él. Mi corazón casi se rompió». Fue unos años después cuando el exdeportista decidió que se sometería a una cirugía para que la conversión fuera definitiva: «Nos dijo que Caitlyn iba a ser verdad».

Muy al contrario (o no tanto) que su padre, Kendall Jenner tenía tendencias muy masculinas de niña. Algo que difiere mucho al carácter de sus hermanas, «me vestía como los chicos, siempre estaba con ellos, me relaciono mejor con chicos. Siempre he sido la diferente de la familia». La modelo dice que no se parece a sus hermanas en ese, ella no es tan femenina ni tan amante de los cosméticos como el resto de Kardashian, «tengo más de Jenner».