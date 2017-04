Un hotel de Castellón cancela el alojamiento a un grupo con síndrome de Down

Existen estafas en fechas de alta ocupación hotelera en la zona mediterránea. Pero lo que le ocurrió a un grupo de discapacitados psíquicos no se trataba de ningún capítulo de la picaresca, sino de un posible caso de discriminación por enfermedad.

Un grupo de discapacitados que participan en el Servicio de Tiempo Libre 'Conecta' de la Fundación Catalana Síndrome de Down se encontró con una desagradable sorpresa cuando llegó al hotel Roca, de Vinaroz, donde supuestamente iban disfrutar de unos días de vacaciones. La recepcionista del alojamiento les comunicó que no había reserva, que esta había sido cancelada y que no había disponible ninguna habitación. Esta empleada no se molestó ni en mirar la documentación de 'check in' que llevaban los chicos ni les dio más información.

Según ha informado la agencia Viajes Travelfast, encargada de la administración del viaje, la reserva estaba efectuada desde el pasado 28 de febrero. El hotel ha alegado que mandó una cancelación días antes y la empleada que negó el alojamiento se ha defendido: «Fue un momento en que estaba yo sola atendiendo a otras personas y les pedí disculpas porque no habían habitaciones disponibles». La recepcionista también ha dicho que fue el grupo quien se portó mal con ella, «fueron ellos los que me gritaron, yo solo les pedí perdón por no poderles alojar».

La Fundación Catalana Síndrome de Down ha presentado una denuncia por lo ocurrido, ya que consideran que se trata de un claro caso «ilegal y discriminatorio y no es motivo de cancelación de una reserva de hotel». Además, esta asociación también afirma que el hotel se negó a dar al grupo una hoja de reclamaciones.

El grupo de discpacitados, la mayoría con síndrome de Down, tuvo que ser alojado en otro hotel de la zona. La agencia y la fundación corrió con los gastos extras por el cambio de planes. Además, la planificación del viaje cambió por completo al variar el lugar del alojamiento. El hotel asegura que no tiene ningún «trato discriminatorio» y que habría dado habitaciones a los chicos de haberlas tenido disponibles.