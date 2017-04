Harry Styles, acusado de plagio por su canción 'Ever Since New York'

Malas noticias para las fans de Harry Styles. El casanova de la banda de One Direction podría haber plagiado su primer tema somo solita 'Ever Since New York', según se rumorea por las redes sociales.

Hay quienes aseguran que el cantante copió el riff de guitarra que el grupo británico de los 70's, Badfinger, usó en su éxito Baby Blue.

Algunos comentarios que ya circulan por Twitter son los siguientes:

"Supongo que Harry Styles pensó que nadie recordaría los riffs y las transiciones de "Baby Blue" de Badfinger".

I guess Harry Styles thought that nobody would remember the riffs and transitions from Badfinger's "Baby Blue." — Joel P. Kidwell (@cydwel) 16 de abril de 2017

"Ja ja buen intento Harry Styles, pero algunos de nosotros hemos escuchado Baby Blue de Badfinger".

Ha ha nice try Styles but some of us have heard Badfinger's Baby Blue. — Luvainadangeroustime (@fraserevans) 18 de abril de 2017

"Ever Since New York me suena a Baby Blue de Badfinger por las vibraciones".

Estos comentarios no han sentado nada bien a Harry Styles, ya que solo quiere ser un artista único y original, según publica el diario The Sun. "Esto es lo último que necesita Harry. Su lanzamiento en solitario no ha salido exactamente como él tenía previsto y esto no es más que otra distracción. Se siente muy orgulloso de su nueva música, y ser acusado de plagiar un riff de guitarra le dolería mucho".