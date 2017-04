Un extraño accidente en una farmacia turca

Imagina estar sentado tranquilamente en el interior de una farmacia, charlando junto a un amigo con el farmacéutico, a quien conoces personalmente, cuando de repente una rueda de coche aparece en medio de la escena golpeándote en la cabeza. Suerte que quedó grabado en vídeo, porque si no a los tres protagonistas de este accidente no les habría creído nadie. Y es que, para que llegue a ocurrir lo que se aprecia en las imágenes, hicieron falta una serie de coincidencias que si se hubiese intentado hacer a propósito habría sido prácticamente imposible.

En la calle correspondiente a la acera de enfrente de la farmacia circula un vehículo que, por razones desconocidas, pierde una rueda. Dicha rueda sale rebotando, cruza la calle, choca contra un árbol y una bicicleta, describiendo así una parábola perfecta en la que cambia de dirección y entra justo por el hueco de la puerta abierta de la farmacia de tal forma que choca contra los tres hombres que se encuentran reunidos.

La típica escena que aparece en una película de acción y los espectadores no consideran creíble. Demasiadas casualidades. El diario turco Daily Sabah ha difundido las imágenes a través de su cuenta de Twitter:

Wheel takes off from moving vehicle in Turkey's Adana, rolls into nearby pharmacy hitting two peoplehttps://t.co/mdzh0kj7AJpic.twitter.com/dmc3ItcvOF