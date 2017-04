Dana White habla de los posibles salarios de Mayweather vs McGregor

El presidente de la UFC, Dana White, ha decidido 'mojarse' sobre una de las peleas que más 'hype' está levantando en los últimos tiempos: la de Floyd Mayweather contra Conor McGregor. White ha afirmado en una entrevista no sólo que es bastante probable que la pelea llegue a suceder, si no que ha desvelado lo que a su juicio cree que ganarían los combatientes. «Si se vende tal y como yo espero, que supongo que sí, Mayweather se llevaría unos 100 millones de dólares y McGregor unos 75, aproximadamente».

Dana White admite estar inmerso ya en negociaciones con el equipo de Mayweather, pero dice que el acuerdo final está aún muy lejos, aunque se muestra optimista. «El boxeo es complicado, hay que decidir cosas como los guantes, el árbitro, el jurado...y obviamente se empieza por estos primeros 'pasitos'». Preguntado al respecto, confirma que por su parte no tiene ninguna gana de que se celebre la pelea. «Lo hago por el chico, McGregor, que insiste mucho. Me ha sacado de varias y ahora pide el favor, así que tendrá su pelea», cuenta en la entrevista. «Para mí no representa nada como empresario».

Los dos luchadores llevan mucho tiempo caldeando el ambiente entre ambos y levantando gran expectación alrededor de la hipotética futura pelea. Tanto que si realmente acaba ocurriendo tiene muchas posibilidades de ser el combate más visto de la historia. Aunque McGregor despierta más simpatías entre el público, jamás ha boxeado profesionalmente.