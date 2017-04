Un supuesto violador pide perdón a su víctima y después lo niega en el juicio

Se celebra estos días el juicio de una posible violación a una estudiante en el campus de la Universidad de Oxford. Según informa el diario The Sun, la víctima asegura que su agresor la obligó a mantener relaciones sexuales a pesar de que ella lloraba y le rogaba que parase.

Los hechos, denunciados por la joven un año después de que ocurrieran, tuvieron lugar en el año 2013. Según relató la estudiante de doctorado de Física, acudió a casa de un compañero que vivía en una residencia de estudiantes para charlar. Sin embargo, en mitad del diálogo se dio cuenta de que su amigo no solo quería hablar, comenzó el abuso: estirándole y quitándole la ropa.

Después de que el joven violara a la chica, ella le mandó un mensaje diciéndole que no le iba a denunciar pero que lo que había hecho no estaba bien. Un año y medio después, él le contestó: «Siento haber abusado emocionalmente de ti y haberte manipulado para hacer cosas que no querías hacer. Siento haberte violado y lastimarte. Todo es mi culpa».

Ese mensaje fue lo que hizo que la chica se decidiera para denunciar a su agresor. Ahora está teniendo lugar el juicio por estos hechos. El chico mantiene que nunca violó a su compañera y que la relación fue consentida. Ella ha aportado como prueba el mensaje donde él reconoce la violación. Aún no se ha dictado ninguna sentencia.