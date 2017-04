La madre de Zayn Malik, contra Perrie Edwards en Instagram

Ya hace dos años que Zayn Malik y Perrie Edwards rompieron su relación, pero todavía surge el ave fénix de sus cenizas cuando alguien saca el tema. Esta vez ha sido la madre del cantante la que ha revuelto los recuerdos pasados, con un simple 'me gusta' en Instagram a un comentario poco respetuoso con la cantante de Little Mix.

Aunque algunos creen que ha debido ser un malentendido, son muchos los que piensan que Trisha Malik todavía guarda rencor a la que fuera novia de su hijo. No obstante, los fans de Perrie Edwards se han enfadado mucho al descubrir el gesto de la madre de Zayn Malik. Son muchos lo que creen que, después de tanto tiempo, no debería remover el pasado.

El comentario que ha generado tanta discordia es de una fan de Gigi Hadid y Zayn Malik que afirma que Perrie Edwards nunca quiso al cantante británico, al menos, no tanto como lo hace la modelo. Esta joven argumenta que Hadid apoya en todo a su chico y que su exnovia no era así con él.

You never know true but I think what you should is respect each other!! Zayn mum liked this on IG