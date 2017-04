Harry Styles habla sobre su romance con Taylor Swift

Parece que fue ayer cuando Harry Styles y Taylor Swift mantuvieron un idilio que no dejó indiferente a nadie. Fue corta pero muy intensa.

El integrante de One Direction todavía recuerda lo incómoda que fue su segunda cita con la estrella del pop, ya que ese día, les siguieron un montón de paparazzis.

"Cuando veo fotos de ese día, creo que las relaciones son difíciles, a cualquier edad. Y añadiendo que realmente no entiendes exactamente cómo funciona cuando tienes 18 años, tratar de navegar por todas esas cosas no lo hace más fácil. Quiero decir, te sientes un poco incómodo para empezar. Estás en una cita con alguien que realmente te gusta. Debería ser así de simple, ¿no? Fue una experiencia de aprendizaje. Pero en el corazón de ella, yo sólo quería que fuera una cita normal": confesó Harry en una entrevista para Rolling Stone.

Por si fuera poco, el citado medio le preguntó que opinaba sobre las canciones que Taylor Swift escribió inspirándose en él y respondió esto: “Quiero decir, no sé si son sobre mí o no... pero el hecho es que ella es tan buena... escribo de mis experiencias; todo el mundo hace eso. Tengo suerte si todo lo que hemos hecho ayudó a crear esas canciones. Eso es lo que te golpea el corazón. Eso es lo más difícil de decir, y son las cosas de las que hablo menos. Esa es la parte que trata de las dos personas. Nunca voy a contarle a nadie todo.

¡Quizás aquí es donde escribes que me fui!... No sé... Ciertas cosas no funcionan. Hay un montón de cosas que pueden estar bien, y todavía están mal. Al escribir canciones sobre cosas como esas, me gusta darle un sombrero al tiempo juntos. Estás celebrando el hecho de que era poderoso y te hizo sentir algo, en lugar de que 'esto no funcionó, y eso es malo'. Y si te encuentras con esa persona, tal vez es incómodo, tal vez tienes que emborracharte... pero compartiste algo. Conocer a alguien nuevo, compartiendo esas experiencias, es lo mejor de todos los tiempos. Así que gracias", finalizó Harry Styles.

Está claro que el cantante no le guarda rencor a Taylor y recuerda felizmente su romance. Al fin y al cabo, todas las historias pueden servir de fuente de inspiración para escribir canciones.