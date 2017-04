10 curiosidades de 'Los Simpson' que no sabías

'Los Simpson', la serie más longeva de la televisión cumple 30 años, este lunes, 19 de abril y os ofrecemos 10 curiosidades que casi seguro no conocías o no te habías parado a pensarlo.

1. Maggie estaría a punto de cumplir 31 años

Capítulo tras capítulo, los personajes están intactos, ninguno envejece y si la familia amarilla hubieran crecido conforme avanzaba la serie, Maggie estaría a punto de cumplir 31 años,Homer tendría 68 años, Marge 64, Bart estaría cerca de los 40 y Lisa tendría 38.

2. Troy McClure y Lionel Hutz desaparecieron por doblador

Estos personajes, que hace años que no vemos, tuvieron que desaparecer de la noche a la mañana del guión porque el actor que los doblaba,Phil Hartman, fue asesinado por su mujer en 1989.

3. Dios y Jesucristo son los únicos personajes con cinco dedos en las manos

Algo que ha llamado poderosamente la atención a los espectadores es que los personajes de esta serie tienen cuatro dedos. Sin embargo, nadie o casi nadie, se había percatado de que Dios y Jesucristo si tienen cinco dedos.

4. McBain, un héroe de acción protagonista de numerosas películas

En la década de los 90, este personaje interpretado por Rainier Wolfcastle fue muy popular y no solo en 'Los Simpson', sino que en la salas del cine también.

5. El correo de Homer, un virus de alcande internacional

Si nos remontamos al capítulo 'El padre que sabía demasiado', correspondiente a la temporada 14 de la serie, Homer da al inspector que investiga la vida de Lisa su cuenta de email:ChunkyLover53@aol.com (amanterechoncho@aol.com en España). Una cuenta que fue utilizada durante algún tiempo por Matt Selman, uno de los guionistas de la serie, que respondía a todos aquellos que escribían a ese correo. Con el paso de los años dejó de usarla por la gran cantidad de mensajes que recibía y poco después, fue hackeada por un grupo de informáticos que introdujeron un virus bajo un enlace que invitaba a ver un capítulo nunca visto de 'Los Simpson'.

6. Barcelona, Valencia y Canarias tuvieron su momento de gloria en 'Los Simpsons'

No hay capítulo que no deje de sorprender a sus seguidores y aquel episodio donde Homer tenía un amigo de Barcelona, apellidado Barcelona con el que corrió delante de los toros de Pamplona y fue a comer tapas no dejó indiferente a nadie. También, el director Skynner desechó unas naranjas porque eran de Valencia y el canario que durante un tiempo fue propietario de la central nuclear de Springfield buscó en un globo terráqueo su hogar, que casualmente eran las Islas Canarias.

7. Smithers, de negro a amarillo

Quizás, no todos lo recuerden, pero Smithers, el fiel compañero del señor Burns, comenzó siendo negro en la serie y de repente, fue amarillo, como el resto de personajes. ¿Por qué? Por un fallo técnico común en el color de la animación que, al darse en los primeros capítulos, no podían corregirse debido al bajo presupuesto con el que contaban los responsables.

8. Bocetos mal diseñados

Los Simpson han ido evolucionando su aspecto en los últimos años. Y es que la primera historia de esta familia se emitió con bocetos mal diseñados. Al parecer, Groening, el creador,le ofrecieron hacer una serie de cortos animados basados en su exitoso cómic 'Life in Hell', pero no estaba seguro de ello. Sin embargo, debido a los derechos de exclusividad que perdería de haber firmado el contrato, pensó en la idea de la familia amarilla un poco antes de entregársela a los animadores del 'Show de Tracey Ullman'.

Por ello, Groening les entregó unos cuantos bocetos mal dibujados de su idea, que finalmente fueron los que usarían los dibujantes, sin cambiar nada, para emitir la primera aparición en pantalla de los Simpsons: 'Good night'.

9. Marge respondió a una crítica de Barbara Bush

En 1990, la mujer de George H. W. Bush dijo en la revista People que 'Los Simpsons' le pareció una de las cosas "más tontas" que había visto en televisión. Los responsables no lo dejaron pasar por alto y en uno de los episodios le respondieron a través de una carta que la propia Marge escribió. c En ella instaba a la exprimera dama estadounidense a no meterse con su familia porque aunque "no era perfecta", intentaba inculcarle "los mejores valores a sus hijos". Barbara Bush, atónita, tras la carta respondió pidiendo disculpas para hacer las paces.

10. ¿'Los Simpsons', tendrán final?

FOX se ha hecho con los derechos de la serie hasta 2082 para evitar futuros compradores. En España, Antena 3, es la cadena que posee los derechos de emisión, aunque comenzaron a emitirse en Televisión Española y posteriormente, La 2.

Lo que está claro que por más años que pasen 'Los Simpsons' no dejan de ser una de las series más exitosas a nivel internacional y su creador asegura que tiene una infinidad de ideas para llenar capítulos durante muchos años más. Al fin y al cabo, ninguna familia es perfecta y estamos rodeados de personas muy peculiares que servirán de fuente de inspiración para crear historias.