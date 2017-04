Así se viste un huertano auténtico

Desde hace muchos años, el día del Bando de la Huerta se inundan las calles de Murcia de huertanos y huertanas vestidos de forma idéntica (zaragüel, chaleco y camisa blanca). El traje tradicional masculino de trabajo se ha hecho casi universal en la Región, pero todavía quedan puristas que defienden 'a capa y montera' la auténtica indumentaria regional. La tienda Cano & Canovas ha querido dar vida a este debate y ha realizado un vídeo donde se pueden ver, en poco más de un minuto, los diferentes trajes huertanos que existen -tanto de mujer como de hombre- y la forma de ponérselos.

Históricamente, la Región ha sido el paso fronterizo entre gente del norte de Europa, del sur de España y África. Las zonas que nos rodean se llevaron un poquito de nuestras costumbres, pero también dejaron algo. Toda esa historia también se ve reflejada en la forma de vestir. ¿Sabías que existen dos tipos de traje de huertano?

- Traje de huertano de trabajo

Es el que se suele llevar el día del Bando de la Huerta pero, a diferencia de lo que se suele ver, hay distinciones entre huertanos y huertanas. Ellos llevan zaragüel, chaleco, faja y camisa blanca. Ellas lucen la feminidad regional con refajo, camisa blanca, corpiño, mandil y mantón o pañoleta (depende de lo presumida que sea la muchacha). Hay algo que tienen en común panochos y panochas -a parte de la camisa-, se trata de las alpargatas, hechas de esparto y tela y atadas hasta la mitad de la canilla; y las calcetas, que llegan hasta la rodilla y van aseguradas con unas atapiernas.

- Traje de ceremonias

Es el elegante, por la capa negra con la que ellos cubren su espalda y por la montera que adorna su cabeza; las huertanas se ponen mantilla, negra también. Esta indumentaria se usaba para acudir a misas, bodas, bautizos y todo tipo de celebraciones religiosas.

Los refajos suelen ser de una tela más elegante, como el terciopelo. Ellos no llevan zaragüeles, sino otro tipo de pantalones: el calzón: es oscuro y hace juego con las chaquetillas que visten sobre los chalecos.

Los secretos bajo la ropa de la huertana

La ropa interior de la murciana tradicional no difiere mucho de la de cualquier otra mujer de la época. Las enaguas eran indispensables, algunas llevaban hasta seis, una sobre la otra, pero no era cuestión de recato (al menos, no solamente), también se debía al frío. En el caso del traje de gala, sobre las enaguas también se ponía un guardapiés, una especie de vestido para cubrir la ropa interior, y una saya. Todas estas piezas tienen que estar bien ahuecadas y almidonadas para lucir mejor los refajos.

En el vídeo de Cano & Canovas se aprecian todas estas indumentarias regionales. Por si alguien tenía alguna duda, la producción también es didáctica para aquellos que no saben cómo ponerse cada prenda. También recuerda los bailes típicos de Murcia y la gracia con la que los huertanos se desenvuelven en el arte del cortejo.

Los actores son Carmen María Martínez y Pepe Rodilla. La ropa la ha cedido Pepe Dimas y, las flores que adornan el pelo de la huertana, Francisco Javier Nicolás. A ritmo de fandango y jota, también en Murcia, se brinca y se baila. Con los zaragüeles bien planchados y las faldas almidonadas, ya estamos preparados para salir a tomar unos 'chorricos' de vino y saborear paparajotes.