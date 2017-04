Retransmite en directo el asesinato de un anciano y asegura haber cometido otros 15 homicidios en Cleveland

Ha ocurrido en Cleveland y algunos medios de comunicación están difundiendo el explícito vídeo que Facebook borró casi de inmediato. Steve Stephens, como se llama el asesino, explica a través de un directo en la red social que ha cometido 15 asesinatos y se dispone a matar a otro inocente totalmente al azar. Culpa de todo a su exnovia, Joy Lane, con la que ha mantenido una relación de tres años, y a su madre ya que «tampoco le importan mis problemas y simplemente no puedo más. Estoy lleno de ira homicida y suicida».

En el directo Steve conduce su coche, un Ford Fusion de color crema según alertan las autoridades locales, hasta que en una calle aparentemente desierta encuentra a Robert Godwin, padre de nueve hijos y abuelo de 14 nietos. Se baja del vehículo y le espeta a su víctima que diga: «Joy Lane, porque ese es el nombre responsable de lo que te va a suceder». Godwin, confuso, le explica que no entiende nada pero el asesino muestra su pistola y le dispara a bocajarro hasta matarlo.

Después vuelve al coche y asegura que va en búsqueda de su nueva víctima. Las informaciones a partir de aquí son confusas porque Facebook ha borrado su perfil, pero en algunos foros (como 4chan) circulan capturas en las que Steve Stephens aseguraba «haberse fundido todo su dinero en casinos» y vuelve a culpar de la pérdida de su supuesta cordura a su ex novia, Joy Lane.

Tanto su ex novia como su madre han hablado con la CNN y han hecho un llamamiento a Steve para que detenga su matanza y se entregue. Ambas aseguran que el asesino es «muy buena persona» y que no entienden qué le está sucediendo. Tanto la policía de Cleveland como el alcalde de la ciudad han hecho un llamamiento público en el que piden al fugitivo que por favor se entregue sin volver a derramar sangre.

La Policía de Cleveland ha hecho un llamamiento a sus habitantes para que no salgan de casa a menos que sea necesario y difunden fotografías de Stephens. Asimismo las fuentes oficiales han asegurado no tener ningún tipo de indicio que aporte veracidad a los otros 15 supuestos asesinatos que clama haber cometido, aunque no han querido descartar nada.