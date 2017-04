Lady Gaga estrena nuevo single en el Coachella

Lady Gaga tenía el listón alto en esta edición 2017 del famoso festival Coachella. No sólo acudía como una de las cabezas más visibles del cartel si no que lo hacía en sustitución de Beyoncé. En sus manos quedaba reafirmarse como una de las artistas del momento o ser relegada a 'plan B', así que trabajó en una actuación que dejó impresionada a la multitud que acudió a ver el concierto. Los fans más acérrimos de Gaga narraban prácticamente en directo a través de Twitter y/o Instagram cada pormenor del 'bolo' de la británica y ponían los dientes largos a todos los que no habían podido asistir.

Pero, además, Lady Gaga tenía otra sorpresa preparada para trascender su actuación y que nada quedase en otro concierto más o una simple anécdota. Estrenó un nuevo single, 'The Cure', al tiempo que afirmaba que desde ese momento quedaba disponible en las principales plataformas de streaming y a la venta a través de iTunes.