Justin Bieber canta 'Despacito' con Luis Fonsi y provoca un tsunami en Twitter

Si aún no has escuchado el remix de 'Despacito', estás totalmente fuera de onda. Es el tema del día, y posiblemente la noticia de la semana. Y no es para menos, porque no es una simple remezcla de la canción del momento, es la oportunidad de escuchar a Justin Bieber cantando en español y pronunciando eso de «quiero desnudarte a besos despacito» o «quiero respirar tu cuello despacito». En resumen, una provocación absoluta para cualquier 'belieber' latina.

Daddy Yankee, Luis Fonsi y ahora también, Justin Bieber, hacen bailar y mover las caderas con la que ya podemos decir que es la canción del verano. De esta forma, el canadiense se ha subido al carro del 'hit', como no podía ser de otro modo, y de paso, ha hecho enloquecer a todo el mundo con su pronunciación del castellano; hay quien opina que lo hace mejor que Selena Gomez en el anuncio de Pantene.

El remix de Daddy Yankee es lo más comentado del día en Twitter, y como no puede ser de otro modo, también le salen 'haters', es lo que tiene el éxito. Pero al latino le debe dar igual, su 'Despacito' ha enganchado rápidamente a todo el mundo, tanto que hasta Justin Bieber no ha dudado en hacer con ella lo que peor se le da, bailar y hablar español.

Habiendo escuchado el remix de 'Despacito', ahora todas las fans latinas del cantante sueñan con que Justin Bieber les diga «cosas al oído», y si puede ser en el español que ha aprendido, mejor aún. Mientras tanto, tendrán que conformarse con ponerse los auriculares o hacer un experimento similar. Pronto llegará el vídeo musical del tema remezclado, que promete triunfar -si es que se puede- todavía más que el auténtico.

Hay que recordar que no es la primera vez que el ídolo musical se atreve con un remix en castellano. Él mismo se alió con su amigo J Balvin para traducir parte de su 'Sorry'; aunque entonces no era él quien cantaba la parte en español.