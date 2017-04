Justin Bieber y 'Despacito', la única canción que no entienden sus fans norteamericanas

A lo máximo que había llegado Justin Bieber con el español había sido un par de 'te quieros' en sus conciertos, 'hola' y 'adiós'. Pero cuando se trata de ganar mucho dinero -y seguro que con 'Despacito' gana mucho-, el cantante se pone las pilas. Así ha avanzado a pasos agigantados con la lengua de Cervantes, hasta ponerse a la altura de Luis Fonsi y cantar eso de «quiero respirar tu cuello despacito», como para derretirse.

No sabe bien Justin Bieber las consecuencias que está teniendo en sus belieber latinas escucharle decir ciertas cosas en español. La cosa se empieza a ir de las manos en las redes sociales, donde el cantante es tendencia desde esta mañana. De momento, ha debido provocar como un millar de desmayos y más de cienmil ataques de pánico con su voz susurrando en castellano.

Pero, ¿qué opinarán las fans norteamericanas de la canción en español de Justin Bieber? 'Despacito' es la primera canción del canadiense que ellas no entienden, ¿lo llevarán bien? Lo cierto es que a la auténtica 'belieber' le da igual que su ídolo cante en inglés, en español o en chino mandarín, lo importante es que saque nuevas canciones. En Norteamérica, el tema ya está calando mucho.

Ha debido ser la estrategia de Daddy Yankee y Luis Fonsi para conseguir que 'Despacito' traspase la frontera mexicana, esa a la que no le importan los muros teniendo a Justin Bieber ahí. Ahora, su canción se bailará también en las pistas de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, lo importante es que el ídolo de masas la cante.

@justinbieber i'm so proud of you #DespacitoRemix