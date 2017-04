Interviú desnuda a Sofía Suescun, exconcursante de 'GH16'

Fue una de las concursantes más jóvenes y polémicas de 'Gran Hermano 16', pero gracias a ello ganó el reality y ahora se desnuda para Interviú. Por si no la recuerdan, es Sofía Suescun, quien llegó a la casa de Guadalix con su madre Maite Galdeano, aunque, salió sin ella, pero con un buen fajo de billetes.

Casi dos años después, Sofía sigue siendo la más deseada y los lectores de la revista lo han comprobado. Con una chaquetilla de cuero negro semiabierta ha protagonizado la portada. No necesita más prendas ya que su exuberante cuerpo es el mejor traje que puede llevar.

A sus 20 años es una de las mujeres más deseadas de España. Tras ganar 'GH16', pasó por el trono de 'Mujeres, hombres y viceversa' y encontró el amor en los brazos de Hugo. También ha pasado por infinitos platós de televisión para conceder entrevistas. Ahora no sabe hacía donde dirigir su vida. “Cuando entré en la casa, estudiaba primero de Psicología, pero con este año tan ajetreado lo tengo aparcado. Algo debo hacer, porque no me gusta sentirme improductiva”, comenta Sofía en una entrevista con Interviú.

La televisión le apasiona y sabe que mientras pueda seguirá de colaboradora en Telecinco, pero todavía no sabe que estudiar porque se le da bien hacer de todo. Por el momento, sigue viviendo del dinero de GH, ya que es muy "ahorradora" y de noche no se gasta ni medio euro. "El dinero cuesta mucho ganarlo. He llegado a ganar hasta 20.000 euros en un mes…, no sabes hasta cuándo va a durar eso", señala Suescun, quien asegura que solo le preocupa que será de aquí a unos años.

«Todavía no han visto mi lado salvaje»

Las apariencias engañan y Sofía Suescun antes o después lo demostrará. Cree que hace falta en un reality como Supervivientes. "Todavía no han visto mi lado salvaje. Me tienen como la típica niña pijita que no puede pasar sin su cepillo de pelo, y están completamente equivocados. No me conocen", confiesa la televisiva, quien deja claro que lo de concursar madre e hija lo estrenaron ellas y ahora otras famosas las copian. Hace referencia a Alba Carrillo y su madre que estarán en la nueva edición del concurso más salvaje.

Sofía sabe que su madre Maite es muy especial, y sobre todo, cabezona, pero se siente afortunada, ya que es imposible tener una madre como la suya, es única. Y gracias a ello, ella es así, una mujer natural que no le importa que piensen los demás. Sabe que tiene un físico espectacular y por eso, no duda en exhibirlo públicamente.

Con vosotros todo es mejor Una publicación compartida de SOFIA (@sofia_suescun) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 6:04 PDT

Depende del camino que tomemos, la vida nos puede llevar a un sitio u otro. Así que lo mismo vemos a Sofía intentando sobrevivir en 'Supervivientes' o la vemos atendiendo a los pacientes en su propia clínica de psicóloga.