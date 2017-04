Harry Styles confirma que lo del 'brit rock' iba en serio

Lo nuevo de Harry Styles ha dado mucho que hablar en las últimas semanas entre las fans de One Direction. Estaba claro que, al separarse, los chicos retomarían carreras en solitarios alejadas al estilo de la banda y más cercanas a sus propios gustos musicales. Ocurrió con Zayn Malik, que el hecho de tener su propios estilo fue una de las razones para salir de la banda. Ahora, Styles confirma que el quiere cantar lo que le gusta.

Cuando hace unas semanas, 'Sign of the times' vio la luz, debimos prever que Harry Styles se había decantado por un estilo muy diferente al del grupo británico. La canción era lenta y con toques alternativos. A pesar de las diferencias, a sus seguidoras les encantó su nuevo tema.

Ayer, el cantante volvió al programa donde presentó su primer 'single' y ofreció un nuevo tema con el que seguir haciendo boca. 'Ever since New York' es su segunda canción, con la que Styles confirma que lo del 'brit rock' iba en serio, y que su nuevo sonido, más cercano a Oasis que a One Direction, es con lo que él se siente cómodo.

Si te perdiste su momento en el show de Jimmy Fallon, puedes escuchar aquí su segunda canción. Si Zayn Malik temía que Harry Styles iba a ser competencia, no tiene de qué preocuparse. El público del segundo no tiene nada que ver con el del primero.