«Es ahora o nunca», el corto de una chica de 17 años que estremece a todo el mundo

Una alumna del IES Diego Siloé, de Albacete, presentó este cortometraje elaborado por ella misma a un concurso que organiza el propio centro, el 7º Short Movies Festival del Diego Siloé, en la categoría de Mejor corto de habla no inglesa. La joven en cuestión se llama Alicia Ródenas, tiene de 17 años y su actuación ya la han visto más de 120.000 personas en Youtube.

El corto, con el título «Ahora o Nunca», trata de hacer un respaso a todas las frases que una mujer escucha durante toda su vida, más aún si sufre violencia machista. Con su trabajo, pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de la educación a las niñas, para criar a mujeres que sepan identificar este problema. El propio cortometraje lo dice: «la violencia machista no es solo física» y, para derrotarlo, es importante destruir sus cimientos.

El guión de esta producción está sacado de un post del blog 'Locas del coño', titulado «Qué niña tan bonita». El propósito del texto es el mismo que el del cortometraje, y contiene frases tan sesgantes como «así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta». Su autora, Ro de la Torre, hace una especie de contraste entre las frases que escucha una niña: «No te vayas con nadie que no seamos nosotros. Ten cuidado. Hay hombres muy malos», hasta las que escucha una mujer adulta: «No te pongas esa falda si no estoy yo, joder. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público».

Ver y escuchar a la joven que lo protagoniza es realmente estremecedor y su actuación se ha hecho muy viral en las redes. Aún no sabemos si esta promesa del cine ha ganado su corto, pero ha conseguido lo que solo los buenos pueden conseguir: poner los pelos de punta.