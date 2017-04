Selena Gomez y The Weeknd ya no se ocultan ni en las redes sociales

Hace unos días, algunas admiradoras pudieron ver a Selena Gomez y The Weeknd paseando de la mano por Buenos Aires, en Argentina. No fueron pocos los testigos que los vieron en París, y también recordamos aquellas primeras fotos que desvelaron su relación. A pesar de todas esas evidencias, la pareja aún estaba empeñada en ocultar su relación. Hasta ayer, que el canadiense compartió una romántica imagen junto a su chica.

El medio utilizado por The Weeknd fue Instagram. No puso ningún mensaje para compañar la imagen. Tampoco ningún hashtag. No era necesario. La fotografía desbordaba amor por los cuatro costados. En ella se ve a Selena Gomez besando la mejilla del cantante mientras él tiene cara de embelesado.

Aunque ya habían dejado pistas por las redes sociales de que había algo, con varios 'me gustas' mutuos, nunca habían compartido una imagen juntos. No obstante, The Weeknd sí que compartió una en Roma en la que aparecía Selena Gomez de espaldas, contemplando un cuadro.

Parece que el amor de estos tortolitios sigue adelante. La pareja lleva unos meses unida y no han parado de verse, a pesar de que The Weeknd tiene una apretada agenda de conciertos. La texana siempre hace por verle a él y su chico le corresponde del mismo modo. Puro amor.