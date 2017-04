Louis Tomlinson, de One Direction, se libra de ser acusado tras apalear a un periodista

Por esta vez, Louis Tomlinson se librará de iniciar un proceso judicial contra él. Así lo ha decidido el fiscal de Los Angeles que investigaba los hechos. No obstante, el cantante y el paparazzi involucrado en la pelea tendrán que acudir a esclarecer los hechos por ambas partes a los Juzgados, pero solo será un proceso rutinario. No obstante, el de One Direction no respirará tranquilo hasta dentro de un año, cuando termine el plazo para llevar a trámite la denuncia.

El pasado mes de marzo, Louis Tomlinson y Eleanor Calder llegaron al aeropuerto de la ciudad norteamericana cuando el paparazzi en cuestión les increpó. Según el cantante de One Direction, fue este reportero, Karl Larsen, quien provocó la pelea, que fue grabada por algunos testigos. Tanto el británico como el periodista acabaron a puñetazos y, en uno de esos, una mujer que grababa la escena también fue golpeada.

Martin Singer, abogado del cantante, utiliza en defensa de Louis Tomlinson los antecedentes del citado paparazzi con otras celebridades: «no es la primera vez que tiene una trifulca con alguien», decía sobre Larsen a los medios norteamericanos. Además, también relató que Eleanor Calder fue atacada por otros acompañantes del paparazzi y que Louis Tomlinson intervino para defenderla.

A pesar de esta escena tan perjudicial para la imagen del cantante, sus fans han perdonado a su ídolo. Louis Tomlinson lanzó el tema 'Just hold on' poco después de lo ocurrido junto al Dj Steve Aoki y la canción está siendo todo un éxito.