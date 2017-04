Harry Styles desvía tráfico a una web porno de 'Larry Shipper' por un hackeo en Twitter

Los hackers podrían haberle jugado una mala pasada al cantante Harry Styles. El pasado martes, sus seguidoras de Twitter se encontraron un extraño mensaje del cantante que llevaba un enlace. Cuando se accedía al mismo, se aterrizaba en una página de contenido porno relacionada con Larry, el supuesto romance inventado entre Harry y Louis Tomlinson.

Lejos de estar enfadas a las seguidoras del ex One Direction, a las chicas les gustó ver este mensaje en la cuenta de Harry Styles, incluso algunas fantasearon con la idea de que hubiese sido él quien lo hubiese compartido. Para evitar nuevas conspiraciones sobre la historia de 'Larry Shippers', el cantante no tardó mucho en borrar el citado tuit, pero las rápidas fanáticas hicieron captura del mismo para que las pruebas quedasen ahí.

Larry







A Harry Styles y Louis Tomlinson nunca les ha gustado este tema. Sus admiradoras afirman que los dos componentes de One Direction son homosexuales y tienen una relación romántica. Así mismo, creen que los dos cantantes tratan de ocultarlo y que sus relaciones con chicas son tapaderas para ocultar su auténtica tendencia sexual.

El resto de componentes de One Directionnegó estas teorías tan enfermizas, inclusoNiall Horan dijo sentirse enfadado con ellas. Mientras tanto, tanto Harry como Louis continúan con sus carreras. Especialmente triunfadora la del primero, con su primer single 'Sign of the times' recién sacada al mercado.