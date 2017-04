El Vía Crucis del penitente Banderas no es nada comparado con la cruz que lleva a cuestas (desde niño) Manuel Díaz. El torero arrastra una relación paterno filial tan indescifrable y frustrante que habría llevado al propio Freud al suicidio. Y es que lo de matar al padre está demodé. Ahora lo que se lleva es resucitarlo. O, como en el caso de la presunta hija de Ruiz-Mateos, sacarlo de la tumba para extraer su ADN. Porque cuando las ganas de heredar aprietan ni la paz de los muertos se respeta... Afirma la demandante que ella lo único que pretende heredar son los apellidos, que el dinero no le importa. Bueno, pues si es por los apellidos que se los regalen y dejen en paz al difunto. Que a uno no se le exhuma ni se le hace regresar del más allá por algo tan tonto como unas letras (a menos que sean de cambio).

El caso de Manuel Díaz es diferente. Lo suyo es la parábola del hijo pródigo pero al revés, porque aquí el que parece o parecía que entraba por fin en el redil es el padre. Sin embargo, la reconciliación se ha quedado en espejismo. El viejo Cordobés vuelve a embestir de la peor manera posible: revolviéndose y lanzando más derrotes y gañafones que un manso. Todavía no ha conocido a Díaz en persona y ya está pidiéndole que le deje en paz, que no le maree más... Lo único que ha pretendido siempre el joven Manuel es pasar de hijo reconocible (lo lleva en la cara) a hijo reconocido. Pero por ahora lo que se dice reconocimiento, al menos por parte del padre, tiene menos que Van Gogh como pintor cuando estaba vivo.

Ahora a Manuel Benítez le ha dado por decir que él tenía siete vacas esperando. Tres para su hijo Julio, otras tres para Manuel, y una vaca para él, listas para celebrar una corrida a puerta cerrada. Como si las corridas a puerta cerrada no le hubieran dado ya suficientes disgustos... En fin, que como Manuel no acudió, ahora Benítez se barrunta que a este hijo vocacional solo le interesan la publicidad y el dinero. ¿A estas alturas? ¿Cuando ya es torero consagrado y tiene finca? Está claro que hay 'pater putativus' y 'pater puteántibus', y a Díaz le ha tocado de los segundos... Pero que no desespere porque, si Trump y José Andrés han logrado reconciliarse, lo suyo tiene remedio.