Ryan Phillippe desmiente su romance con Katy Perry en Twitter

Después de que el pasado marzo se hiciera pública la ruptura de Katy Perry y Orlando Bloom, a la cantante no han dudado en relacionarla con Ryan Phillippe. Al actor no le molesta que la relacionen con la cantante, pero si le incomoda que los paparazzis estén en su puerta y que incluso haya helicópteros sobrevolando su casa.

Debido a esto, decidió publicar un tweet, en el que aclara que no sale con Katy Perry y que apenas la conoce, «No estoy saliendo con Katy Perry. Casi no la conozco. Por favor, dejad de volar helicópteros sobre mi casa. No está aquí. Gracias».

I AM NOT DATING KATY PERRY. BARELY KNOW HER. PLEASE STOP FLYING HELICOPTERS OVER MY HOUSE. SHE IS NOT HERE.



La cantante ha querido contestar al tweet con su característico sentido del humor diciendo: «¿Puedes dejarme salir de este sótano, ¿por favor?», a lo que Ryan respondió «Jamás», siguiéndole la broma.