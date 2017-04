Omar Aqil recrea las obras de Pablo Picasso en 3D

No es la primera vez que se expone una propuesta similar, y es que el creador del cubismo ha inspirado a tal cantidad de artistas, tanto contemporáneos suyos como posteriores, que recopilarlos todos en una lista sería una tarea casi imposible. Pero el proyecto 'Mimic', del ilustrador pakistaní Omar Aqil, ha copado su espacio en publicaciones especializadas debido a su innovadora vertiente.

En su exposición personal Omar ha recreado en 3D seis de las obras pictóricas más conocidas del malagueño, prestando, según sus propias palabras especial atención a las texturas y las sombras. El ilustrador es además experto en tipografía y diseño gráfico, como demuestra su obra, y el resultado es realmente espectacular.

«En esta mímica visual he reivindicado cómo la habilidad responde cuando se encuentra con la complejidad del pensamiento de alguien y cómo los significados de las formas y figuras se han modificado para crear nuevas cualidades físicas», dice Aqil en su comunicado de prensa. Sin embargo, confiesa que «es muy difícil para mí recrear la obra de Pablo Picasso. He estado estudiando sus obras desde que empecé mi carrera, su lenguaje visual abstracto siempre me inspiró y siempre he encontrado nuevas formas interactuando entre sí».

No en vano el afamado pintor y escultor es considerado de forma unánime como uno de los grandes nombres del siglo XX en cuanto al arte se refiere. Estas son las obras de Omar Aqil y las originales picassianas:

1- 'Mujer Sentada'

2- 'Homenaje a los españoles que murieron por Francia'

3- 'Busto de mujer en una butaca'

4- 'Figura negra'

5- 'Rostro'

6- 'Composición'