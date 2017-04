La 'luna rosa' iluminará la semana de la 'Pasión'

Este 11 de abril se podrá contemplar la conocida como 'luna rosa', se trata de la primera luna llena de la Primavera y no tiene este nombre porque se vea de este color en el cielo. A pesar de eso, se hizo muy popular la luna rosada a lo largo de los años en estas fechas y son muchos los que dicen verla de este tono. Será la cercanía de Marte para unos o la Pasión de Cristo para otros lo que tiñe supuestamente el satélite, pero lo cierto es que si no ves la luna rosa, no es raro.

Fue una tribu de nativos americanos los que bautizaron esta luna llena como 'luna rosa'. En la antigüedad, para tener noción del tiempo, se solía poner nombres a las lunas llenas para saber la época del año en la que estaban. Esta luna rosada coincidía con el florecer de los campos, que se teñían de rosa por las flores, de ahí el nombre a la luna.

Esta luna llena de abril es la primera de la Primavera y no solo coincide con la Semana Santa cristiana, también lo hace con otras festividades religiosas, como la Pascua judía y el Hanuman hindú. Aunque esta será su noche de máximo esplandor, todavía se podrá contemplar la 'luna rosa' por unos días más, eso sí, lo del tono es solo una cuestión de intuición.