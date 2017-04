Kim Kardashian está enfadada con Kylie Jenner por su programa propio

Aunque aún participa en el programa familiar 'Keep up with the Kardashian', Kylie Jenner protagonizará su propio reality show. Al parecer, tanto ella como Kendall Jenner habrían recibido ofertas para hacer su propio programa de telerrealidad, ya que no llevan el apellido de sus otras hermanas.

Aunque Kendall rechazó la idea, a Kylie Jenner le pareció estupendo. La benjamina de la familia protagonizará pronto su propio programa, llamado 'Life of Kylie'. Según informa HollywoodLife, la modelo está muy emocionada con su nuevo proyecto televisivo sin embargo, en su casa, no lo están tanto, y es que Kim Kardashian y Kourtney Kardashian podrían estar un poco celosas de la pequeña de la familia por su éxito.

Kylie Jenner es consciente de los celos de sus hermanas, pero no le da mucha importancia. Ella ha crecido en un hogar expuesto a los medios de comunicación. Desde muy joven, sus pasos han estado grabados por una cámara y, tanto ella como sus hermanas, tienen mucho sentido del protagonismo. Su triunfo supone casi un fracaso para sus otras hermanas o, al menos, una amenaza para Kim Kardashian.

En los últimos meses, tras el robo en París, Kim Kardashian ha estado muy desaparecida de los medios. Esto ha provocado un mayor protagonismo para sus otras hermanas, especialmente a Kylie Jenner. La pequeña ha sabido aprovechar el empujón y ya es la segunda en la familia que más ingresos tiene.