Abre la primera heladería para perros

Todo el que tiene un perro conoce esa sensación de estar saboreando un rico helado mientras nuestra mascota con nos contempla con cara de deseo. Y es que a los canes les suele gustar todo lo que su humano devora, aunque el dulce no sea muy recomendado para ellos. Además, no se sabe por qué pero los alimentos fríos parecen llamarles mucho la atención.

En México han decidido acabar con ese deseo frustrado de los perros, han abierto la primera heladería para canes, con un amplio catálogo de helados. Por si sus dueños se quedan con las ganas, también hay productos para ellos. Toda una iniciativa que seguramente no tarda en llegar a nuestro país.

Los helados para perros no son nada nuevo. En internet se podían consultar recetas e ideas para preparar uno mismo el helado para su can. No obstante, el negocio aún estaba en el aire.