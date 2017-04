Así reaccionó Kim Kardashian cuando se enteró de la hospitalización de su marido

Los fans de Kim Kardashian saben que 2016 fue un año para olvidar en la vida de la celebridad. Entre su robo en París y el bajón psicológico de su marido, la empresaria ha tenido que soportar duros momentos. Ahora ha salido a la luz el momento en el que se enteró de la crisis de Kanye West, a finales del año pasado.

A principios de octubre de 2017, Kim Kardashian vivió una experiencia traumática -según ella confesó, creyó que iba a morir- que la mantuvo alejada del foco público. Abandonó sus redes sociales y no se le vio en ningún acto. Poco a poco parecía que la celebridad se iba recuperando, pero un nuevo varapalo hundió a la empresaria.

En el próximo episodio del programa de telerealidad de las Kardashian, se puede ver el momento en el que Kim recibe esa llamada que le informa que Kanye West había sido ingresado por una crisis nerviosa. Al otro lado del teléfono estaba un amigo del rapero. La modelo no pudo evitar echarse a llorar.

En ese momento, Kim Kardashian estaba preparada para salir en un evento y no había consuelo. Katy Perry también aparece en el vídeo tratando de animar a la empresaria que no puede evitar las lágrimas. «No puedo más. Ya no tengo energía», se le escucha decir a la protagonista, completamente hundida con la noticia. La cantante trata de darle un consejo: «cada experiencia es una lección».