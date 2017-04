La 'niña Mowgli' no fue criada por monos, si no abandonada en la selva

El caso de la apodada 'niña Mowgli' saltó la semana pasada a los informativos, periódicos y redes sociales. La niña encontrada en la India conviviendo entre monos no sabía hablar, se desplazaba sobre sus cuatro extremidades, comía sin usar las manos y no parecía entender ningún lenguaje verbal. Los indicios estaban claros: se trataba de un nuevo caso de niña feral, es decir, criada entre animales.

Sin embargo, la noticia, que se ha viralizado esta pasada semana por a saber qué, parte del comunicado oficial entregado por las autoridades hace ya 2 meses. Meses en los que la versión oficial ha tenido que virar hacia el extremo opuesto: el de que no es un caso de una niña criada entre animales. Es una niña con deficiencias mentales y psíquicas que fue abandonada por sus padres. De hecho, una vez más, la noticia ha funcionado como una suerte de 'teléfono roto', ya que ahora las autoridades se lavan en cierta manera las manos y afirman que «obviamente no es posible que una niña pueda pasar años en ese bosque, y ningún miembro de las brigadas forestales que patrullan el Katarniaghat o ninguna de las cientos de cámaras que hay instaladas para la seguridad y el censo de los animales hayan notado nada».

¿Qué ha cambiado de un comunicado al otro para que el mensaje viaje de un extremo hacia el del otro lado? Pues que varios médicos del hospital en el que se recupera la niña, incluido el propio Jefe de Medicina, afirman que es totalmente imposible que la menor haya convivido con monos «más de unos días». Sin embargo su deficiencia hizo creer lo contrario en un vistazo superficial de las autoridades. Pero a los pocos días en el hospital, la niña se levantó, caminaba erguida y correctamente y comía usando utensilios normales, por lo que alguien la había educado para ello.

Ahora, el jefe de las Brigadas que encontraron a la 'niña Mowgli', se ha visto obligado a matizar la versión que ha trascendido al mundo entero: la menor no fue encontrada con monos. De hecho ni siquiera fue encontrada en las profundidades de la selva, si no en las inmediaciones de una carretera adyacente. Había monos relativamente cerca, sí, pero desde luego ella no formaba parte de su grupo. Todos los indicativos hacen pensar que en realidad la niña fue abandonada por sus cuidadores, fuesen sus padres biológicos o no.

«En India, la gente prefiere no tener niñas, y ella no está mentalmente sana, lo que invita a pensar que fue abandonada» afirman desde el hospital. Las autoridades pertinentes se muestran de acuerdo con esta última posible explicación.