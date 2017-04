Interviú desnuda a Susana Ruiz, extronista de 'MHYV'

Susana Ruiz, extronista de 'Mujeres, hombres y Viceversa', protagoniza la portada de Interviú sin tapujos, Semidesnuda y dando el pecho a su hijo quiere reivindicar el derecho a amamantar en público.

«Dar el pecho a tu hijo es lo más bonito y natural del mundo, una experiencia maravillosa, nada comparable con dar biberón. Con mi portada y este reportaje quiero reivindicar el derecho que tenemos todas las madres a dar la teta en cualquier lugar, libremente, como se ha hecho siempre, sin sentirnos señaladas, juzgadas o insultadas», señala Susana en una entrevista, quien quiere dejar claro que no son «exhibicionistas», solo madres que quieren dar de comer a sus hijos en sitios habilitados.

La andaluza llego a nuestras vidas hace cuatro años cuando llegó al programa de 'Mhyv' en busca del amor y lo encontró, aunque no con el tronista al que iba a conquistar, sino con Christian López, otro pretendiente que jugaba a seducir a otras. Tal fue el flechazo que decidieron tener un hijo juntos. El primero para él y el tercero para ella.

«Yo no estaba muy convencida de volver a quedarme embarazada, porque tengo 40 años, mis hijos ya tienen 13 y 10, pero Christian tenía muchas ganas… Me costó asimilarlo, pero es lo más maravilloso que me ha pasado», reconoce Susana con una sonrisa de lado a lado, quien se siente muy «orgullosa» de protagonizar esta portada, que sin duda, va a dar mucho de que hablar. «Orgullo al convertirse en la primera mujer en la historia de la revista que posa en portada con su bebé. Y orgullo de hacerlo para defender los derechos de la mujer», indica.

'Mujeres, hombres y viceversa' cambió su vida

Susana Ruiz no pensaba que iba a encontrar el amor verdadero en el programa porque allí todos van a lo mismo. «Todos quieren fiesta, bolos, dinero… Y él también iba a por lo mismo, pensaba que yo era de ese show y se confundió», confiesa la extronista, quien dejo bien claro a Christian que lo primero eran sus hijos y que ella no estaba para perder el tiempo.

«Apostó fuerte porque lo dejó todo, incluso su tierra y se vino a Málaga a vivir conmigo. Ahora trabaja en una empresa de logística. Gracias a Dios tiene un trabajo fijo y estable. Cuando el niño pueda llevar los anillos, nos vamos a casar. Hemos formado una familia súper bonita. A los que no apostaban por nosotros que les den», sentencia la malagueña.

Por si fuera poco, Susana Ruiz ha revelado que el programa de Telecinco les llamó hace dos años y como su relación iba viento en popa no les interesó contactar con ellos. «Llaman a parejas que no son reales, aunque la gente se lo crea». Con esta confesión deja en entrecicho si al programa del amor realmente le interesa el amor o el espectáculo.

Lo que está claro es que existe gente que ha encontrado el amor en 'Mhyv' y Susana Ruiz y Christian López, son un claro ejemplo de ello.