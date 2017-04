Harry Styles lanza su primera canción y arrasa en la red

El momento esperado por todas las fans de Harry Styles, exmiembro de One Direction ya ha llegado. El casanova de la banda británica lanzó este viernes su primera canción en solitario, Sign Of The Times, un tema que ya se ha vuelto viral con más de 11 millones de reproducciones en Youtube.

Nada más salir la canción, tanto el tema, como el artista se convirtieron en trending topic. Harry Styles no dudo en enviar un mensaje de agradecimiento a sus fans en Twitter.

Thanks for having me. Love you. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 7 de abril de 2017

Además, el videoclip que ha sido grabado en Escocia, en la Isla de Skye se publicará muy pronto.

El próximo 15 de abril Harry Styles lo presentará públicamente en televisión, en el programa Saturday Night Live.