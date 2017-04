Brad Pitt y Sienna Miller celebran juntos el estreno de su película

Brad Pitt es productor de 'The Lost City of Z' y Sienna Miller una de sus protagonistas. El pasado 5 de abril, ambos acudieron al estreno de la película y la noche y la fiesta se alargó para ambos. Según informa 'Page Six', los dos actores fueron visto tomando unas copas tras el evento.

Las sospechas de relación entre ambos parecen ser completamente infundadas, pero el mismo medio asegura que Brad Pitt y Sienna Miller parecen llevarse muy bien y salen a cenar juntos. De hecho, la noche del estreno de la película, ambos estuvieron cenando.

De confirmarse esta relación, se afirmaría que el actor habría pasado página definitivamente tras el divorcio de Angelina Jolie. Sienna Miller no es la única mujer que se ha emparejado con Brad Pitt en los últimos meses, también se le relacionó con la también actriz Kate Hudson, aunque parece que con ella no llegó cuajar la cosa.

Brad Pitt, cazado mientras tonteaba con Sienna Miller pic.twitter.com/SfrEHLgbyX — Wendy Orellana Yánez (@OrellanaYWendy) 10 de abril de 2017

Sienna Miller es bastante más joven que el actor. Brad Pitt, con 53 años, le saca 18 años a la actriz, que tiene 35. Pero en el amor no existe la edad y tratándose del galán de Hollywood, muchos menos.