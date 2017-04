Harry Styles tendrá un ahijado, Liam Payne le quiere como padrino

Cuando aún no sabemos ni el nombre del hijo de Liam Payne, ha salido a la luz el rumor de que Harry Styles podría ser el padrino. Según adelanta la revista Tú, de Mexico, el cantante, que acaba de sacar su primer tema en solitario, podría tener otro gran compromiso, el de ser 'tío'.

Al parecer, a Harry Styles le parecería muy bien este nuevo papel en la vida que Liam Payne le podría otorgar. Al intérprete de 'Sign of the times' le haría «mucha ilusión», ser padrino del hijo de Liam Payne porque tiene mucho cariño del que fuera su compañero en One Direction. No obstante, ha confesado que «no quiero añadirle más presión».

La decisión de que Harry Styles sea el padrino del hijo de Liam Payne no es solo del cantante, Cheryl Cole también tendrá que tener su opinión. en el caso de la cantante, ella también conoce al que fuera componente de One Direction, pero quizás la juez de X Factor tenga a otro candidato mejor para tan importante honor.

Como padrino del pequeño bebé, Harry Styles (o quien fuera el elegido) tendría que acudir al bautizo, ser testigo de este evento y estar presente en los momentos más importantes de la vida del niño. Además, el papel del padrino es el de hacer de padre si Liam Payne falta algún día. También deberá hacer regalos y darle consejos, como un segundo padre, como un tío, como un fiel amigo para toda la vida.