Emma Stone responde al joven que le hizo «la invitación más original» de ir a su graduación

Jacob Staudenmaier es un joven de 17 años que está apunto de graduarse. En Estados Unidos, este momento académico se celebra con el esperadísimo 'baile de fin de curso', tan recurrente en muchas películas hollywoodienses. El estudiante no quería que le acompañara una de sus compañeras de clase al evento, él quería que fuese Emma Stone quien se agarrara de su brazo en el gran día de su 'Prom', (baile de graduación en inglés).

Staudenmaier decidió proponerle a la protagonista de 'La la land' que le acompañase al baile de una forma muy original, recreando la famosa primera escena de la oscarizada película, la del atasco de coches. Con su traje de graduación y la ayuda de sus compañeros, el chico va mencionando a Emma Stone todas las ventajas de acompañarle al evento, en Fénix; además, menciona su parecido con Ryan Gosling como valor añadido. El chico aspira a cineasta, y en el vídeo se ve que no va mal encaminado.

Así se hizo la auténtica escena de la película

Hasta el pasado viernes, el mismo día de la graduación de Jacob, Emma Stone no se había pronunciado sobre este vídeo que se ha hecho muy viral en la red. Pero, con el trabajo que le habrá costado su grabación, bien merecía una contestación, y la actriz cumplió. El programa 'Good Morning América' leyó la carta que la oscarizada intérprete escribió al joven estudiante, ella siempre con ese tono humorístico que la caracteriza:

«Jacob, gracias por hacer la mejor proposición que me han hecho nunca. No puedo explicar con palabras el honor que ha sido para mí tu vídeo y lo mucho que he sonreído al verlo. Ahora estoy trabajando en Londres pero espero que disfrutes mucho en tu graduación. Me siento muy agradecida de que hayas pensado en mí para ese momento. PD: Puedo ver el parecido con Gosling en tus ojo. Con cariño. Emma».

Según aseguró Jacob Staudenmaier en un programa de televisión donde le invitaron tras el éxito de su vídeo, la idea de hacer la propuesta a Emma Stone la obtuvo de un antiguo compañero que invitó a Miley Cyrus a su baile de graduación. En esa ocasión, la cantante tampoco fue, pero después le propuso ir a uno de sus conciertos y llegó a subir al escenario. Jacob sabía que debía sorprender a Stone y lo consiguió, seguramente algún día consiga conocer a la actriz en persona.