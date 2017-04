Keunam triunfa en ‘Silencio’ con David Bisbal en ‘Tu cara no me suena todavía’

Aunque no fue su mujer actuación, el murciano Keunam consiguió el pase a la final de ‘Tu cara no me suena todavía’. El imitador tenía el reto de imitar a David Bisbal y, lo que a priori podría parecer algo fácil para el doblador, se convirtió en una montaña algo inclinada para escalar. A pesar de ello, lo consiguió y triunfó, enamorando al jurado y al público con el tema ‘Silencio’.

Pero no fue lo más comentado de la noche, y eso que Keunam es uno de los preferidos por la audiencia de ‘TCNMST’. La imitación de David Bisbal daba mucho juego teniendo a Chenoa en el jurado, pero si otra de las concursantes de la noche imitaba a la mallorquina, el morbo se multiplicaba.

Victoria Sunsiray se puso en la piel de Chenoa y su famoso y provocador ‘Cuando tú vas’. Aunque ella no ganó la quinta entrega del programa de imitadores, sí que tuvo mucho protagonismo. No solo el que le dio la jueza al cantar a capela junto a ella su tema, sino el que tuvo cuando interpretó el anhelado momento ‘Escondidos’ de David Bisbal y Chenoa junto a Keunam.

Bésame... Mientras sientes la piel, que hay detrás de mi piel

La victoria de Keunam gustó a la mayor parte de los seguidores en redes sociales de ‘Tu cara no me suena todavía’, pero todo el mundo estaba de acuerdo con que la de David Bisbal no había sido su mejor imitación. El youtuber es de sobra conocido en las redes y muchos saben de su potencial. La suya fue una victoria pírrica, incluso algunos le acusaron de tongo, por no merecer el pase a la final.