Un niño de 11 años se quita la vida tras una cruel broma en la que su 'novia' simulaba hacer lo mismo

«Ni siquiera tenía permiso para tener un móvil, se lo compró a un amigo suyo» escribe Katrina Goss, la destrozada madre, a través de las redes sociales, contestando a los mensajes de apoyo de cientos de padres que están conmocionados con la noticia. Su hijo Tysen, de 11 años, mantenía una suerte de relación, o lo que se pueda mantener a esa edad, con una chica de 13. Ella no lo aprobaba porque pensaba que esa precisa franja «marca una diferencia enorme en los tiempos que corren, una niña de 13 ya es consciente de muchas cosas». Tras lo ocurrido, piensa exactamente igual ya que clama a los cuatro vientos que la niña, cuya identidad se ha protegido por ser menor de edad, sea llevada ante la Justicia sea como sea.

La chica gastó una broma al chico en la que fingía que se suicidaba. Pidió el apoyo de varios amigos a través de las redes sociales y todos participaron de la broma, dejando mensajes póstumos de despedida y alentando a Tysen a creer que efectivamente su 'novia' se había suicidado. Entonces el pequeño tomó la decisión de imitarla, y lo consiguió. Esta vez sin bromas. Esto ocurrió el 14 de marzo y desde entonces Tysen estaba en el hospital, pero ha fallecido hace unos días, tal y como ha contado su madre a los internautas que la siguen a través de varios vanales.

«Por favor, no dejéis a vuestros pequeños tener móviles y habladles del peligro de las redes sociales y su influencia en las personas. Habladles de que Internet no es el mundo real» ha escrito en la donación que había creado en una página de crowdfunding para ayudarle a pagar los tremendos gastos médicos que Tysen fue acumulando tras tres semanas en el hospital.

Katrina ha expresado en la misma que dejará la campaña de donación abierta y, a partir de ahora, cualquier persona que contribuya a la causa lo hará para ayudarla a financiar la campaña contra el 'bullying' online que pretende crear. Sus amigos y varios vecinos del barrio han creado un símbolo, 'Together for Tysen', con el que pretenden ayudar a difundir la historia y alentar a la población a ser consciente de los peligros que entraña Internet. El símbolo está dando la vuelta al mundo a través de su página de Facebook y niños de todo Estados Unidos, Colombia, México...se están sumando a la campaña.