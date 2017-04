Kylie Jenner tendrá su propio 'reality show'

Se avecina un nuevo 'spin off' de 'Keeping up with the Kardashians' y esta vez la protagonista absoluta será Kylie Jenner. Esta decisión no ha pillado a nadie por sorpresa, ya que desde que la propia Kylie afirmase que quería mantenerse alejada del programa principal, los fans empezaron a sospechar que en realidad lo que quería era aumentar sus opciones como candidata al trono del clan. Y así lo expresan desde la propia cadena en la nota promocional: «Kylie está decidida a ser más grande incluso que su hermanastra Kim».

Una afirmación que es toda una declaración de guerra, como expresa también en el mismo comunicado el hecho de que Kylie «no está dispuesta a que su familia 'saque tajada' de su éxito». Un movimiento arriesgado pero que puede salirle muy bien a la mayor de las Jenner, que ha visto su éxito y su fama disparados hasta cotas estratosféricas, hasta el punto de que realmente tiene opciones de arrebatarle el trono a su hermana Kim.

La cadena ha confirmado que aún no hay ningún episodio listo pero que planean empezar a grabar «inminentemente».