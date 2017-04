Harry Styles lanza 'Sign of The times', ¿es el final de One Direction?

Ya ha llegado el gran día. El día que las seguidoras de One Directión tenían marcado con todos sus rotuladores fluorescentes en sus agendas. Esta mañana el despertados ha sonado con esa canción, 'Sign of the times', lo nuevo de Harry Styles. ¿Las has oído ya?

El cantante lleva tiempo anunciándolo. Es la canción que le hizo volver a las redes sociales, la que le hizo volver a hacer vibrar sus cuerdas vocales. 'Sign of the times' es esa canción que las fans de Harry Styles llevan un año esperando y por fin ha llegado.

A pesar de que la espera se ha hecho larga y que el evento ha creado mucha expectación, las admiradoras del cantante y de la banda no dejan de tener cierto recelo a este lanzamiento. El triunfo de Harry Styles puede desembocar en el final de One Direction. El británico es un pilar indispensable en el tempo de la banda de pop y su falta en un probable futura reunión es síntoma de flaqueza para el grupo.

Incluso Zayn Malik se ha mostrado incómodo con el lanzamiento de 'Sign of the time'. El ex One Direction cree que el éxito de Harry Styles podría arrebatarle un gran número de seguidoras. Pero de momento, son solo miedos. Mientras el futuro es incierto, el presente suena con la voz del chico más deseado por las adolescentes de medio mundo. Escúchalo ya.

Así suena Harry Styles en solitario