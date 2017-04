«No soy demasiado guapa para ningún papel»

Charlize Theron es una de las actrices más camaleónicas de Hollywood. Esta rubia de 41 años con el encanto de una Lauren Bacall muda de piel en cada trabajo. La sudafricana no duda en cambiar de imagen cuantas veces sea preciso. Si tiene que raparse la cabeza, lo hace; y si tiene que engordar 15 kilos por exigencias del guión, se atiborra a donuts y patatas fritas para conseguirlo. En esta ocasión, hace de villana sin escrúpulos para encarnar a una ciberterrorista en la cinta 'Fast & Furious 8', una de las sagas más taquilleras del cine. Que salga fea es algo accesorio para ella. «No me interesan los papeles con una sola dimensión, no se trata de si mis personajes son guapos o no, sino de qué los hace interesantes». Ayer dejó bien claro en Madrid que antepone su trabajo actoral a su aspecto físico. En 'Monster' salía en la pantalla irreconocible, y está dispuesta a repetir la experiencia. «Después de eso es imposible que nadie diga que soy demasiado guapa para un papel», dijo ayer. Charlize Theron sólo ha interpretado en dos ocasiones a una malvada. Y eso no le gusta porque en el fondo subyace una actitud discriminatoria. «Eso demuestra que este tipo de papeles son un territorio vedado a las mujeres», aseguró a Efe la sudafricana. Para disgusto de sus admiradores, Theron se fue de España como una exhalación. Estaba previsto que saliera en 'El Hormiguero' (Antena 3), pero la protagonista de 'Tully' recibió una llamada repentina y canceló todos sus compromisos.

Hace poco sufrió un percance desagradable. En el rodaje de una escena de 'Atomic Blonde', su última película, perdió dos dientes. Un gaje del oficio para una mujer que odia que la doblen en situaciones peligrosas. Ayer, sin embargo, no había rastro del golpe y lucía una sonrisa esplendorosa.