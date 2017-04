Un conductor de Uber graba a una pasajera que le amenaza con gritar que está siendo violada

El impactante vídeo dura nada menos que 8 minutos. La desagradable escena muestra el enfado de una pasajera de Uber con un conductor (porque no le dejó el cargador del móvil, según éste) y su reacción. Durante la escena, grabada en el barrio del Bronx de Nueva York, la mujer amenaza al conductor con sacar la cabeza por la ventanilla y gritar que está siendo violada. «Me daré un puñetazo en la cara y le diré a la 'poli' que has sido tú, ¿qué te parece?» le espeta ella, visiblemente violenta.

La calma del conductor le han valido toda suerte de halagos a través de las redes sociales, donde son muchos los internautas que claman que jamás habrían podido tener tanta paciencia. Dicha calma no hace más que enfurecer aún más a la mujer: «Donald Trump os deportará a ti y a tu familia. ¡Fuera de mi puto país!». Dichos insultos xenófobos han desatado la ira entre la comunidad afroamericana en la red: «Alguien debería recordarle que algún día nuestros valientes antepasados fueron ese hombre» comenta un usuario en el vídeo.

La lamentable escena prosigue mientras el hombre, calmado, aparca el coche y le insta a salir. «No me pienso mover de aquí» le dice con tranquilidad. Ella sigue amenazándolo: «Te voy a dar una patada en la cara y te voy a robar el móvil» le dice cuando se percata por fin de que la está grabando. Al final ella se cansa y se marcha, mientras sigue gritando a los viandantes que pasan por ahí. «Esto es por lo que los conductores de Uber vivimos día tras día» dice el harto protagonista del vídeo.

«Malditas mujeres del Bronx» maldice al final del mismo. La pasajera ha sido expulsada de la aplicación de por vida y la compañía ha expresado en un comunicado que cualquier persona que se comporte así no tiene cabida en la misma.