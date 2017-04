Ed Sheeran habla de su cameo en 'Juego de Tronos'

Ed Sheeran aparecerá en la séptima temporada de Juego de Tronos. El cantante ha hablado de su papel en la serie, «Sé qué papel voy a hacer. Y no muero en él, no muero». El británico estaba convencido desde el principio de que no quería morir, «Preferiría aparecer en una escena sexual que morir en la serie. Estoy seguro de que hay gente a la que le gusta eso pero yo no soy uno de ellos».

También ha dicho que sus escenas fueron rodadas junto a Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya Stark. Es algo bastante lógico, porque Maisie es muy fan del cantante. Se trata de un regalo especial de los showrunners de Juego de Tronos para ella.

Por último, explicó como fue el proceso para poder participar en la serie. Su amigo Gary Lightbody de Snow Patrol hizo un cameo en la tercera temporada. Cuando Gary se lo contó, Ed le pidió que le consiguiera un papel, por más pequeño que fuese. Casi cinco años más tarde, lo ha logrado.